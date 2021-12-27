Москва,
27 декабря 2021, 15:59 — REGNUM Сегодня, 27 декабря, по состоянию на 15:30 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,13%, до 73,55 рубля. Евро теряет 0,13%, торгуясь на уровне 83,16 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.
«Несмотря на то, что традиционно последняя неделя перед новым годом традиционно считается позитивной для рисковых активов, российский рынок начинает её довольно вяло.
Отчасти это связано с тем, что многие западные инвесторы всё ещё празднуют католическое Рождество, отчасти с довольно высоким уровнем неопределенности, сохраняющимся на рынках.
С утра рубль пользовался неплохим спросом на фоне интереса инвесторов к ОФЗ, но вскоре значительная часть прироста была растеряна.
Пока российскую валюту поддерживают покупки экспортеров в рамках налогового периода, но этот фактор будет нивелирован скупкой валюты Минфином в рамках бюджетного правила.
В то же время на сырьевых ранках активности покупателей не наблюдается, что также давит на курс рубля.
Ближе к концу недели рубль может несколько ослабнуть, поскольку часть участников торгов предпочтет переждать каникулы в валютных активах», — считает эксперт.
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