Москва, 27 декабря, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Сегодня, 27 декабря, по состоянию на 15:30 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,13%, до 73,55 рубля. Евро теряет 0,13%, торгуясь на уровне 83,16 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Несмотря на то, что традиционно последняя неделя перед новым годом традиционно считается позитивной для рисковых активов, российский рынок начинает её довольно вяло.

Отчасти это связано с тем, что многие западные инвесторы всё ещё празднуют католическое Рождество, отчасти с довольно высоким уровнем неопределенности, сохраняющимся на рынках.

С утра рубль пользовался неплохим спросом на фоне интереса инвесторов к ОФЗ, но вскоре значительная часть прироста была растеряна.

Пока российскую валюту поддерживают покупки экспортеров в рамках налогового периода, но этот фактор будет нивелирован скупкой валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

В то же время на сырьевых ранках активности покупателей не наблюдается, что также давит на курс рубля.

Ближе к концу недели рубль может несколько ослабнуть, поскольку часть участников торгов предпочтет переждать каникулы в валютных активах», — считает эксперт.

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