Ханты-Мансийск, 4 января, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Югре за сутки лабораторно подтверждёно 233 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 4 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 224 случая.

Основные очаги заражения в регионе на 4 января: Сургут — 61 случай; Нижневартовск — 28; Мегион — 24; Нягань — 21; Ханты-Мансийск — 20; Урай — 14; Нефтеюганский район — 12.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 4 января 42 197 случаев. Излечились 38 513 человек, 557 пациентов с COVID-19 скончались (на семь человек больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 4 января — 1,03.