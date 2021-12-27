Минск, 27 декабря, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Проект изменений и дополнений в конституцию Белоруссии обнародован 27 декабря для всенародного обсуждения на сайте Национального правового интернет-портала.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

В проекте новой белорусской конституции содержатся предложения о том, что:

— в стране вводится Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия;

— запрещается финансирование выборов иностранными гражданами и организациями;

— один и тот же человек может быть президентом Белоруссии не более двух сроков;

— прекративший исполнение полномочий президент республики сможет стать пожизненным сенатором;

— каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные законом сроки. Решения и действия (бездействие) государственных органов и должностных лиц, ущемляющие права и свободы, могут быть обжалованы в суде;

— президент, прекративший исполнение полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные на посту;

— граждане страны для осуществления и удовлетворения политических, социальных, экономических, культурных и иных интересов имеют право на создание политических партий и других общественных объединений и участие в их деятельности;

— президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения Конституции или совершения государственной измены, либо другого тяжкого преступления (при этом в настоящее время президент может быть только досрочно освобожден от должности решением парламента при стойкой неспособности по состоянию здоровья);

— проявление патриотизма, сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа являются долгом каждого гражданина республики;

— в случае гибели президента в результате покушения, теракта, военной агрессии или иных действий насильственного характера вводится чрезвычайное или военное положение, и госорганы действуют согласно решениям Совбеза страны. Председателем последнего в этом случае будет спикер Совета республики (на данный момент, если президент не может исполнять свои обязанности, его замещает премьер) и др.

Отметим, референдум по поправкам в конституцию Белоруссии должен состояться не позднее февраля 2022 года, а до этого должно пройти его публичное обсуждение.