Пенза, 27 декабря, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Пензе в сквере 40-летия Победы 27 декабря прошла торжественная церемония открытия стелы «Город трудовой доблести». Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что мероприятие приурочили к завершению строительства Сурского оборонительного рубежа — 27 декабря 1941.

Penza.pnzreg.ru Стела «Город трудовой доблести» в Пензе

По территории Пензенской области проходила линия укреплений, предназначенная для сдерживания врага на подступах к Казани, Куйбышеву (Самара), Ульяновску.

«Это важное стратегическое сооружение, которое должно было остановить фашистов в случае прорыва и продвижения на восток нашей страны. Огромное количество женщин, подростков строили и укрепляли этот рубеж. Слава Богу, фашистский сапог сюда не дошёл. Но рубеж был готов дать достойный отпор гитлеровским войскам», — подчеркнул Мельниченко.

Труд большого количества людей, ковавших Победу нашей великой армии в тылу, стоит за присвоением Пензе почетного звания «Город трудовой доблести». В годы войны на территорию Пензенской области эвакуировали 65 предприятий, добавил глава региона.

«Каждый четвертый взрыватель, который использовался в бомбах, минах, снарядах, был сделан на пензенской земле. Здесь же изготавливалась легендарная «Катюша». Кроме этого, Пензенская область работала и для того, чтобы кормить и одевать фронт», — отметил Мельниченко.

ИА REGNUM напоминает, жители Пензенской области путем голосования выбрали территорию для размещения стелы. Памятник представляет собой композицию из центрального обелиска и восьми пилонов вокруг него. Конструкция высотой 16 метров и весом 3,9 тонны. На стелу нанесли гравировку знаменитого снимка на ступенях рейхстага «А мы из Пензы», изображение врачей одного из эвакогоспиталей и текст Указа о включении Пензы в список городов трудовой доблести. Расположенные вокруг стелы пилоны символизируют восемь предприятий, ковавших победу в тылу.

Пензе и еще 11 городам в 2021 году присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Соответствующую инициативу 20 мая поддержал президент России Владимир Путин.

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