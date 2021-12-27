Самара, , 15:59 — REGNUM Бывшего главу муниципального района Богатовский в Самарской области обвинили в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей при реализации муниципальной программы по обеспечению жильем детей-сирот. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, в 2019 году фигурант уголовного дела не организовал надлежащим образом закупку и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

В материалах дела указано, что обвиняемый заключил с собственниками шести жилых помещений в лице их представителя по доверенности муниципальные контракты.

«При этом мер, направленных на привлечение экспертов для проверки пригодности для проживания приобретаемых жилых помещений предпринято не было, решение о создании приемочной комиссии не издавалось, в связи с чем к приемке квартир были допущены лица, не обладающие необходимыми навыками и квалификацией. В результате указанных противоправных действий, были приобретены жилые помещения, которые в последующем признаны непригодными для проживания. Так, согласно заключениям экспертов, выявлены существенные нарушения противопожарных, санитарных и строительных норм», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в результат бюджету муниципалитета был причинен ущерб на общую сумму выше 6,3 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. Материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд.

Помимо этого, в декабре 2021 года следователи завершили расследование уголовного дела в отношении супруги фигуранта уголовного дела, которая занимала должность заместителя руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики муниципального района Богатовский. В материалах дела указано, что подозреваемая обеспечила условия, при которых эти жилые помещения были куплены у конкретных граждан, а также внесла в акты приема-передачи жилых помещений ложную информацию об их соответствии техническому заданию.