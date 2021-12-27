Приштина, , 15:59 — REGNUM По данным полиции Косово, 26 декабря около 15:10 по местному времени женщина сообщила о том, что за 10 минут до этого несколько сербских могил на кладбище в деревне Кишница, где покоились и ее родственники, были осквернены.

Могила Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Как сообщает 27 декабря албанское новостное агентство Telegrafi, сразу после получения информации о произошедшем полиция «с большой серьезностью» отнеслась к делу. К расследованию подключились не только полицейские муниципалитета, но и специальные следователи из региональных структур.

На место происшествия явились компетентные команды, была проведена судебно-медицинская экспертиза. Было возбуждено уголовное дело. Граждан, обладающих информацией о подобных происшествиях, призвали передать ее в полицию, чтобы «подобные случаи раскрывались быстро и никогда больше не повторялись в будущем».

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