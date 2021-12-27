Москва, , 15:55 — REGNUM До 7 апреля 2022 г. продлён арест экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова по делу о государственной измене, сообщает 27 декабря РАПСИ.

Суд

Решение принято Московским городским судом сегодня, 27 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сафронов был заключён под стражу 7 июля 2020 г. по обвинению в государственной измене. Срок ареста ему неоднократно продлевали — в последний раз до 7 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Арест журналиста Ивана Сафронова продлён законно – суд