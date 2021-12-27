Ташкент, , 16:00 — REGNUM Позиции России и Узбекистана по урегулированию ситуации в Афганистане близкие, заявил российский посол в Узбекистане Олег Мальгинов на заключительной в 2021 году пресс-конференции.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в настоящее время в Афганистане на первый план выходят выходят вопросы гуманитарного содействия и восстановления страны после вооружённого конфликта. Также есть риски, что усугубится миграционная обстановка в регионе.

«Наши страны выступают с близких позиций в деле урегулирования афганского конфликта», — сказал посол Мальгинов.

Дипломат обратил внимание на то, что в стране продолжают действовать группировки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористы, остро стоит проблема производства и контрабанды наркотиков. В этой связи регулярные контакты Москвы и Ташкента по линии оборонных ведомств очень важны, добавил он.

Читайте также: В Узбекистане отметили успешное проведение в РФ консультаций по Афганистану