Москва,
27 декабря 2021, 15:55 — REGNUM Как показал опыт введения нулевого уровня допустимого содержания алкоголя в крови водителей при президенте РФ Дмитрии Медведеве, на реальном уровне аварийности эта мера существенно не сказывается, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.
«Всё-таки опасность на дороге представляют не те, у кого в крови алкоголь находится в следовых количествах.
Зато эта мера создает огромный простор для злоупотреблений инспекторов ГИБДД — понимая, что любое значение, отличное от нуля, может привести к лишению прав и крупному штрафу, многие водители предпочтут откупиться.
А самым пагубным результатом данной меры станет то, что сотрудники ГИБДД, имея такой источник доходов, гораздо более емкий, чем мелкие штрафы, только на вылове «остаточников» и сосредоточатся, остальные нарушения отслеживая разве что для выполнения плана», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, количество допустимых промилле алкоголя в крови водителей необходимо снизить, считает российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
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