Москва, 27 декабря, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Как показал опыт введения нулевого уровня допустимого содержания алкоголя в крови водителей при президенте РФ Дмитрии Медведеве, на реальном уровне аварийности эта мера существенно не сказывается, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Пьяный водитель

«Всё-таки опасность на дороге представляют не те, у кого в крови алкоголь находится в следовых количествах.

Зато эта мера создает огромный простор для злоупотреблений инспекторов ГИБДД — понимая, что любое значение, отличное от нуля, может привести к лишению прав и крупному штрафу, многие водители предпочтут откупиться.

А самым пагубным результатом данной меры станет то, что сотрудники ГИБДД, имея такой источник доходов, гораздо более емкий, чем мелкие штрафы, только на вылове «остаточников» и сосредоточатся, остальные нарушения отслеживая разве что для выполнения плана», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, количество допустимых промилле алкоголя в крови водителей необходимо снизить, считает российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

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