Москва, , 16:03 — REGNUM Россия заинтересована в том, чтобы саммит с НАТО по вопросам гарантий безопасности не превращался в абсурд. Об этом 27 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Москва еще не знает, к каким результатам приведет это мероприятие и поможет ли оно достичь прогресса в вопросе обеспечения национальной безопасности России и обязательств НАТО не расширяться дальше на восток.

«Но я могу сказать, чего бы Россия категорически не хотела получить. Мы не хотим, чтобы генсек НАТО выступал в качестве дворника Герасима и мычал что-то невнятно. Потому, что сегодня фактически в роли Муму выступает несчастная Украина, которую НАТО и генеральный секретарь альянса могут просто утопить. Это серьёзный вопрос, это вопрос войны и мира и здесь мычание или невнятное блеяние Россию не устроит», — сказал Коротченко.

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