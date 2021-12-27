Ростов-на-Дону, , 15:53 — REGNUM В Ростове-на-Дону установили десять платных общественных туалетов, на покупку которых было выделено 30 млн рублей. В настоящее время кабинки подключают к электросетям, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Туалет

Шесть туалетов установили в Кировском районе, три — в Ленинском районе, один — в Пролетарском районе. За время запуска кабинок в эксплуатацию несут ответственности районные администрации. Оплатить посещение можно будет банковской картой.

ИА REGNUM сообщало, что поставка дорогих уличных туалетов, которые должны были заработать до 27 сентября, была сорвана в связи с несвоевременными поставками иностранных комплектующих для их изготовления.

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