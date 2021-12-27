Варшава, 27 декабря, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Заместитель министра образования и науки Польши Владислав Бернацкий сообщил Polskie Radio, что возвращение к очному обучению в учебных заведениях страны запланировано на 10 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Объявленные каникулы, чтобы побороть четвертую волну пандемии коронавируса, закончатся 9 января. В понедельник, 10 января, школьники вновь сядут за парты», — сообщил чиновник.

Внеочередные и внеплановые рождественские каникулы в Польше были объявлены 20 декабря. Ранее в министерстве образования и науки указывали, что они могут быть продлены на неопределенный срок.