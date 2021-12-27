Москва, , 15:52 — REGNUM Политика правительства России, направленная на удовлетворение интересов экспортеров, мешает решить проблему роста цен на продукты питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, которая объяснила рост продовольственной инфляции в России волатильностью мировых рынков.

Рост цен Pixabay.com

«Весь вопрос в том, какое место занимает Россия в международном разделении труда. Оно определяет всю динамику экономики. Из-за того, что внешние рынки были волатильны, цены на продовольствие менялись и внутри РФ. Но это не значит, что внешний фактор был единственным, — сказал Комолов. — Тем более если учесть, что внешнеторговая политика государства — это, по сути дела, внутренний фактор. Как бы ни менялись цены на внешнем рынке, у государства всегда есть рычаги влияния на торговые потоки. Можно придержать экспорт, подкупить таможенные пошлины таким образом, чтобы насытить внутренний рынок и ограничить отток сырья».

Но, как подчеркнул Комолов, правительство России не делает этого и объясняет такую политику целым рядом причин.

«Их любимый тезис: экспорт — это доходы бюджета, это пенсии, это стипендии и так далее. И что именно благодаря экспортерам государство может исполнять социальные обязательства, — сказал Комолов. — Однако, если сопоставить доходы от экспорта того же зерна с объемом внешнеторговой выручки, которую получают российские экспортеры зерна, то получается, что бюджет в лучшем случае получает два-три процента. Все остальное оседает в карманах российских предприимчивых инвесторов. Так что проблему роста цен на продукты питания мешает решить именно политика правительства, направленная на удовлетворение интересов экспортеров».

Кроме того, как уточнил экономист, сказывается и монополизация внутреннего рынка торговыми сетями.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, могут ли жители РФ рассчитывать, что в ближайшем будущем их не ждет рост цен на продукты питания.

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