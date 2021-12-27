Москва, 27 декабря, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Процесс объединения, укрупнения регионов может быть продолжен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил первый замглавы фракции СРЗП в Госдуме Олег Нилов.

Duma.gov.ru Олег Нилов

«То, что процесс может быть продолжен, я не исключаю. Могу сказать, что Москва и Московская область дышат любовью друг к другу, тяготеют друг к другу, нужно обращать внимание на движения навстречу, в том числе инфраструктурные. Если они есть, никто не может противиться тому, чтобы обсуждать, проводить, может быть, референдумы по этому вопросу — процедура понятная», — рассуждает Нилов.

«То же самое можно сказать про Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Наверное, есть еще регионы», — допустил парламентарий.

Ранее о том, что вопрос объединения регионов остается в повестке заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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