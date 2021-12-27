Бишкек, , 15:50 — REGNUM В Киргизии среднемесячная номинальная заработная плата по итогам первого полугодия 2021 года составила 19,4 тысячи сомов (16,7 тысячи рублей) и за год выросла на 7,9%. Об этом говорится в отчете Национального банка республики.

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Вместе с тем реальная зарплата в первой половине текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сзилась на 2,6%.

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Также следует отметить, что согласно официальным данным министерства труда Киргизии, на учете в органах службы занятости в поисках работы по итогам первого полугодия 2021 года состояли 104,8 тысячи человек.

Это на 4,6% больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

При этом в стране насчитывалось 80,5 тысячи официально зарегистрированных безработных, что на 2,4% больше, чем годом ранее.

Уровень зарегистрированной безработицы в Киргизии в этот период составил 3,1% от экономически активного населения страны.

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