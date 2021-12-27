Салехард, 27 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. На Ямале благодаря принципиальной позиции прокуратуры аварийный дом расселят раньше установленного срока. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ветхий дом в Ярославле

Установлено, что многоквартирный дом на основании заключения межведомственной комиссии признан аварийным и подлежащим сносу в 2020 году. С момента его постройки в 1970 году капитальный ремонт дома не проводился. И несмотря на существующую опасность обрушения многоквартирника, был установлен срок его сноса к концу 2027 года.

Прокурором Пуровского района было предъявлено исковое заявление о признании указанного распоряжения районной администрации незаконным, а также о возложении обязанности на районные власти расселить опасный дом. Требования прокурора были отклонены судом, как необоснованные.

Прокуратура не согласилась с решением суда и внесла апелляционное представление. Судебной коллегией по гражданским делам суда ЯНАО поддержала позицию надзорного ведомства. Требования прокуратуры удовлетворены.