Москва, 27 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Жители РФ не застрахованы от роста цен на продукты питания, даже несмотря на хороший урожай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал прогноз вице-премьера РФ Виктории Абрамченко о том, что в РФ нет предпосылок для скачкообразного роста цен на продукты питания, так как по многим культурам собран хороший урожай.

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«Конечно, мы не застрахованы от роста цен на продукты питания. Кроме того, нет прямой связи между объемом урожая и уровнем цен на продовольствие, даже выращиваемое внутри страны, — сказал Комолов. — Как известно, Россия является поставщиком сырья на мировые рынки. В том числе и поставщиком продовольственного сырья. И таким образом, внутренние цены на эти товары зависят от динамики внешних рынков. Если спрос на зерно в мире вырастет, то российские производители, «патриотичные собственники», эффективные менеджеры, будут удовлетворять интересы внешнего покупателя, потому что он платит в твердой валюте, которую потом можно выгодно конвертировать в рубли по искусственно искаженному курсу».

Поэтому, как подчеркнул Комолов, нет никакой гарантии того, что цены в РФ не будут расти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) заявил о том, что власти РФ отказываются ограничивать произвол монополий, что в итоге оборачивается ростом продовольственной инфляции.