Москва, 27 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Для того, чтобы обеспечить выплаты туристам в случае краха турфирмы потребуется создать специальный фонд, в который турфирмы будут перечислять средства с каждого проданного тура, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

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«Соответственно, эти расходы туроператоры включат в стоимость продаваемых туров. А поскольку выплаты предполагаются равными, вне зависимости от стоимости самого тура, платежи, видимо, также будут одинаковыми.

Значит, в процентном отношении сильнее всего подорожают бюджетные туры. На дорогих такое нововведение скажется менее заметно, но и предполагаемые 40 тысяч рублей компенсации для покупателей таких туров будут слабым утешением.

Впрочем, по логике, эти платежи должны быть возвращаемыми, в случае, если обязательства по туру были благополучно исполнены. Иначе через несколько лет этот фонд раздуется до размеров, сопоставимых со всем оборотом туристического сектора», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральное агентство по туризму предлагает выплачивать клиентам разорившихся туристических фирм по 40 тысяч рублей заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

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