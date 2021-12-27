Париж, 27 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Согласно данным министерства труда Франции, в ноябре 2021 года количество безработных, не имеющих никакой работы (категория A), сократилось на 55 800 человек, а общее число безработных составило 3,3 млн человек, передает BFM TV.

Slowking4 Безработица в западных странах

За год сокращение безработицы во Франции в категории А составляет 13,2%.

Напомним, результаты, опубликованные в конце октября 2021 года, показали снижение количества безработных в категории А на 5,5%.