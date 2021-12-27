Токио, , 15:49 — REGNUM Поклонник «Акиры» обнаружил в культовом аниме, которое бесплатно транслируется сейчас на YouTube в Японии, скрытое послание одного из авторов. Об этом 27 декабря сообщает портал Kotaku.

Аниме Иван Шилов ©ИА REGNUM

Картина «Акира» известна тем, что в каждом её кадре присутствует огромное количеством деталей. Пользователь Twitter HikozaTwi заметил в одной из сцен «протест» против такого подхода, который своеобразно выразил один из аниматоров.

Примерно на 38-й минуте в кадре появляется медицинское оборудование, на котором размещён предупреждающий знак с надписью, которая, как может показаться, выполнена на английском языке. HikozaTwi обратил внимание подписчиков, что в действительности эта надпись на японском, написанная латиницей, содержит фразу: «Зачем нам так много наполнения! Хватит уже! Достаточно».

https://twitter.com/HikozaTwi/status/1474367233749315584

Напомним, аниме «Акира» вышло на большие экраны 16 июля 1988 года. В основу этого фильма легла одноимённая манга режиссёра Кацухиро Отомо. Многие критики и поклонники аниме считают «Акиру» одним из лучших представителей жанра. Отметим, что в июле 2021 года суд Санкт-Петербурга установил, что картина «может нанести здоровью и психическому развитию детей».

Читайте ранее в этом сюжете: В России запретили аниме про байкеров и сверхчеловека