Тбилиси, 27 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Ночные клубы в Грузии будут работать, несмотря на запрет властей. Об этом, как передаёт телеканал «Рустави 2», говорится в коллективном заявлении владельцев заведений.

(сс) Raphael Schaller Ночной клуб

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«До достижения общего соглашения клубы будут проводить мероприятия по разработанному протоколу, а в случае ухудшения эпидемиологической ситуации мы готовы сильней больше ужесточить «дверную» политику», — говорится в заявлении.

Авторы заявления отмечают, что санкции со стороны властей будут считаться «враждебными и дискриминационными» шагом. На это будет дан ответ в виде массовых протестов.

В заявлении говорится, что власти разрешили проводить новогодние концерты и праздничные собрания по всей стране, несмотря на угрозу распространения коронавируса. Другое отношение к ночным клубам расценивается как дискриминация.

Напомним, ночные клубы в Грузии не работают с марта 2020 года. 17 декабря 2021 года была устная договорённость, что им разрешат открыться, но в тот день это запретили делать. Клубы открылись, не дожидаясь разрешения 24 декабря. Правоохранители прибывали, чтобы опечатать клубы, посетители оказывали сопротивление. Владельцам заведения выписали штрафы.