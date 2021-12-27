Краснодар, , 15:47 — REGNUM Штормовое предупреждение в связи с угрозой подъёма уровней рек объявлено на территории Краснодарского края на 27−28 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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«В связи с продолжающимися осадками, в ближайшие два — три часа и до конца суток 27 декабря, а также в течение суток 28 декабря на юго-западных притоках реки Кубань (Крымский, Абинский, Северские районы, МО Горячий ключ) и реках Черноморского побережья (МО Геленджик, МО Анапа, Мо Новороссийск и Туапсинский район) Краснодарского края ожидаются подъёмы уровней воды местами с достижением опасных отметок», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные дожди накрыли Краснодарский край 25 декабря, в ряде муниципалитетов, в частности, в Новороссийске и в Крымском районе, из берегов вышли реки, подтоплены несколько домовладений.