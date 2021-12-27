Москва, , 15:49 — REGNUM Украине следует прислушаться к словам главы Чечни Рамзана Кадырова о возможном присоединении к России. Об этом 27 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Ранее глава российского региона отметил, что в случае, если Киев продолжит действовать в той же русофобской парадигме, что и сейчас, то Украина должна будет стать частью России.

«Хотел бы порекомендовать Киеву серьезно отнестись к слова главы Чечни Рамзану Кадырову. Случись чего, если Зеленский совершит роковую для себя ошибку, то «кадыровский спецназ» войдет на Украину, как нож в масло. И слова, которые прозвучали — это не военно-политическая бравада, а серьезные мысли серьезного человека. Поэтому я бы советовал Киеву к этим словам Кадырова прислушаться», — сказал Коротченко.

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