Москва, , 15:46 — REGNUM Обвинения со стороны Киева в адрес главы Минтранса России Виталия Савельева и его заместителя в якобы организации незаконной переправки людей через границу двух стран являются недопустимой выходкой. Об этом 27 декабря заявили в министерстве иностранных дел России.

Здание МИД РФ Sergey Korovkin 84

«Подобная выходка украинских властей недопустима. Налицо попрание Украиной таких основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН и Заключительном акте СБСЕ, как суверенное равенство государств и невмешательство в их внутренние дела», — заявили в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря генпрокуратура Украины обвинила российского министра транспорта Виталия Савельева в организации незаконной переправки людей через государственную границу Украины.

Украинское ведомство обнародовало заявление о том, что предъявляет обвинения Савельеву, а также неназванному по фамилии заместителю министра транспорта России по части 3 статьи 332 УК Украины — о незаконной переправке людей.