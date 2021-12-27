Варшава, , 15:45 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда 27 декабря на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что «регулярно получает информацию о состоянии дел на границе России и Украины».

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в Варшаву о ситуации на российско-украинской границе докладывают как представители польских спецслужб, так и «их союзники».

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, но должны быть готовы к разным вариантам развития событий», — указано в сообщении Дуды.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в Евросоюзе, а также в Киеве высказываются опасения по поводу того, что Россия готовит вторжение на территорию соседней Украины, проводя массированное наращивание войск на границе. Однако Москва отрицает какие-либо планы нападения, вместо этого обвиняя Киев «в агрессивном позёрстве».