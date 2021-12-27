Якшур-Бодьинский район, Удмуртия, 27 декабря, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Якшур-Бодьинском районе Удмуртской Республики произвел жесткую посадку вертолёт. Об этом 27 сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, эту же информацию подтвердили в МЧС.

Dmitry Terekhov Вертолёт Ми-2

«В 14:15 мск поступило сообщение от пилота о жесткой посадке вертолета в Якшур-Бодьинском районе республики. Предварительно, на борту два человека», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

В то же время, указывается, что, по информации прокуратуры, в результате произошедшего никто не погиб, оба находившихся на борту винтокрылой машины человека вышли на связь.

Как передавало ИА REGNUM, ранее телеграмм-канал Mash сообщил, что в Удмуртии потерпел крушение вертолет Ми-2.