Москва, , 15:45 — REGNUM Центральный банк России опроверг ранее полученную информацию, о том, что банки обяжут отправлять разработанную новую форму отчетности. Инициатива касается мошеннических схем, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ранее говорилось, что в ней необходимо указывать абсолютно обо всех p2p-транзакциях, однако Банк России уточнил, что новая форма касается исключительно переводов от нелегальных бизнесов в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид.

Представитель ЦБ дал пояснения, что такая форма отчетности вводится для того, чтобы оптимизировать информацию и получать актуальные данные о платежных услугах. На основе этой информации ЦБ будет собирать статистику и анализировать рынок в целом.

Эта мера в первую очередь направлена на тщательное регулирование и отслеживание нелегальных операций, для того чтобы более качественно препятствовать отмыванию доходов и блокировать подозрительные транзакции.

Основная цель заключается в нахождении черных касс, так как с помощью подобных переводов физлица обходят уплату налогов, в основном это касается криптообменников, онлайн-казино и недобросовестных участников финансового рынка для расчетов с российскими гражданами.

Малый бизнес данная регуляция затрагивать не будет», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2022 года Банк России начнёт проводить мониторинг денежных переводов между физическими лицами. Позже ЦБ опроверг данную информацию.

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