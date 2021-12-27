Москва,
27 декабря 2021, 15:45 — REGNUM Центральный банк России опроверг ранее полученную информацию, о том, что банки обяжут отправлять разработанную новую форму отчетности. Инициатива касается мошеннических схем, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
Банк России
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Ранее говорилось, что в ней необходимо указывать абсолютно обо всех p2p-транзакциях, однако Банк России уточнил, что новая форма касается исключительно переводов от нелегальных бизнесов в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид.
Представитель ЦБ дал пояснения, что такая форма отчетности вводится для того, чтобы оптимизировать информацию и получать актуальные данные о платежных услугах. На основе этой информации ЦБ будет собирать статистику и анализировать рынок в целом.
Эта мера в первую очередь направлена на тщательное регулирование и отслеживание нелегальных операций, для того чтобы более качественно препятствовать отмыванию доходов и блокировать подозрительные транзакции.
Основная цель заключается в нахождении черных касс, так как с помощью подобных переводов физлица обходят уплату налогов, в основном это касается криптообменников, онлайн-казино и недобросовестных участников финансового рынка для расчетов с российскими гражданами.
Малый бизнес данная регуляция затрагивать не будет», — высказала свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, с января 2022 года Банк России начнёт проводить мониторинг денежных переводов между физическими лицами. Позже ЦБ опроверг данную информацию.
Читайте также: Банк России возьмёт под контроль все денежные переводы между физлицами