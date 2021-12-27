Москва, 27 декабря, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Центральный банк России опроверг ранее полученную информацию, о том, что банки обяжут отправлять разработанную новую форму отчетности. Инициатива касается мошеннических схем, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Ранее говорилось, что в ней необходимо указывать абсолютно обо всех p2p-транзакциях, однако Банк России уточнил, что новая форма касается исключительно переводов от нелегальных бизнесов в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид.

Представитель ЦБ дал пояснения, что такая форма отчетности вводится для того, чтобы оптимизировать информацию и получать актуальные данные о платежных услугах. На основе этой информации ЦБ будет собирать статистику и анализировать рынок в целом.

Эта мера в первую очередь направлена на тщательное регулирование и отслеживание нелегальных операций, для того чтобы более качественно препятствовать отмыванию доходов и блокировать подозрительные транзакции.

Основная цель заключается в нахождении черных касс, так как с помощью подобных переводов физлица обходят уплату налогов, в основном это касается криптообменников, онлайн-казино и недобросовестных участников финансового рынка для расчетов с российскими гражданами.

Малый бизнес данная регуляция затрагивать не будет», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2022 года Банк России начнёт проводить мониторинг денежных переводов между физическими лицами. Позже ЦБ опроверг данную информацию.

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