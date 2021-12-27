Обнинск, Калужская область, , 16:04 — REGNUM Администрация Обнинска Калужской области совместно с Центром социальной помощи семье и детям «Милосердие» поздравили детей, которые вынуждены в новогодние праздники находиться на лечении в стационарном отделении клинической больницы №8 ФМБА России. Об этом 27 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центре «Милосердие».

Новогодняя ёлка с подарками в детском отделении больницы. Фото пресс-службы Центра социальной помощи семье и детям «Милосердие»

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой организаторам пришлось отказаться от традиционного новогоднего представления. В рамках акции «Будь здоров в новом году!» с искренними пожеланиями здоровья, благополучия и счастья в наступающем новом году больным детям, находящимся медицинском учреждении, были переданы сладкие подарки.

В Центре «Милосердие» надеются, что подарки понравятся детям, создадут хорошее настроение, что поможет им в скорейшем выздоровлении.

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