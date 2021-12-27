Москва, 27 декабря, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя Альберта Лиханова. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства подчеркнул, что память в нём навсегда сохранится в сердцах.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи

«С прискорбием узнал о кончине Лиханова Альберта Анатольевича, человека удивительной душевной щедрости и творческой энергии. Замечательный писатель, талантливый журналист, Альберт Анатольевич превыше всего ценил идеалы гуманизма, милосердия, помощи ближнему», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что его большая и очень востребованная работа на посту председателя Российского детского фонда, активное участие в возрождении традиций благотворительности, в многочисленных проектах, направленных на поддержку и воспитание подрастающего поколения, снискали Альберту Лиханову «самое глубокое уважение в нашей стране и далеко за её пределами».

Как сообщало ИА REGNUM, детский писатель и сценарист Альберт Лиханов, возглавлявший Российский детский фонд и Фонд защиты детей, ушел из жизни 25 декабря в возрасте 86 лет.

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Он является автором повестей «Последние холода» и «Магазин ненаглядных пособий». Также среди известных произведений писателя — роман «Мужская школа». После его писем властям в СССР были приняты постановления правительства о помощи детям-сиротам.