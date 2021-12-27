Ростов-на-Дону, , 15:41 — REGNUM С момента введения ограничений на посещение торгово-развлекательных центров в Ростовской области поток покупателей упал на 40%. Крупные убытки терпит средний и малый бизнес. Такие данные в ходе регионального оперштаба 27 декабря привёл генеральный директор ТРК «Горизонт» Дан Полонский.

Вход в торговый центр Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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«С момента введения [COVID-сертификатов] посещаемость торгово-развлекательного центра «Горизонт» упала на 40−45%. В какой степени ситуацию выправили распродажи и рождественские акции, которые проводят традиционно ритейлеры, но к сожалению тренд сегодня — это минус 30−35%. Если крупные сетевые бренды [остаются на плаву], то средний и малый бизнес показывает катастрофический результат с 2019 года», — отметил он.

Полонский предложил отменить медицинские документы для посетителей торговых центров и увеличить заполняемость кинотеатров. В свою очередь, торговые центры возьмут на себя ответственность за строгое исполнение санитарных требований и действующих ограничений.

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