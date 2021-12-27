Москва, , 15:41 — REGNUM Законопроекты Клишаса-Крашенинникова приведут к тому, что значительная часть администраций муниципального уровня будет сокращена. Нас ждет муниципальное и региональное укрупнение, заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.

Дмитрий Михайличенко Очевидно, что цифровизация и административные реформы связаны. Законопроекты Клишаса и Крашенинникова приведут к тому, что значительная часть администраций муниципального уровня (первого, регионального уровня) будет сокращена. Нас ждет муниципальное и региональное укрупнение. Кто станет пилотным проектом, пока не понятно. На мой взгляд, Курганская область. Все-таки от присоединения Еврейской автономной области в состав Хабаровского края мало проку. А Системе нужно отработать успешный алгоритм и показать какие-то преимущества жителям. Поэтому думаю, что такие попытки будут, а как они закончатся — пока не понятно. Если не будут трогать национальные республики, остальные регионы спокойнее к этой теме отнесутся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер СовфедаВалентины Матвиенко заявила 27 декабря, что некоторые регионы России имеет смысл объединить в единый субъект по экономическим причинам.

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