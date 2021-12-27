Минск, , 15:49 — REGNUM Гражданин России Егор Дудников, признанный виновным в ряде преступлений, приговорён решением Минского городского суда к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщает 27 декабря «Sputnik Беларусь».

Акции протеста в Минске после президентских выборов в Белоруссии (с) ИА REGNUM

Судебное следствие по делу 21-летнего Дудникова прошло на прошлой неделе в закрытом формате, теперь суд огласил приговор. Суд признал вину Дудникова по всем статьям обвинения, это разжигание социальный вражды и розни, а также публичные призывы к захвату власти и свержению конституционного строя.

«Окончательно Дудникову назначено 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях усиленного режима», — говорится в сообщении.

В срок наказания гражданину России зачтут время нахождения под стражей с момента задержания. На обжалование приговора отведено десять суток. Адвокат Дудникова пока не сказал, будет ли обжалован приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусская общественность признала Дудникова политическим заключённым, а уголовное дело в отношении него — сфабрикованным и политически мотивированным. По версии белорусских правоохранителей, вина Дудникова заключается в озвучивании видеороликов и других материалов, которые размещались в белорусских оппозиционных телеграм-каналах.

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