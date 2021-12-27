Уфа, , 15:39 — REGNUM Еще одну ледовую переправу через р. Белая открыли в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Ледовая переправа в Туве Главное управление МЧС по Туве

Сообщается, что ледовая переправа через реку Белая была открыта днем 27 декабря в Краснокамском районе в селе Староянзигитово.

Допустимая пропускная способность переправы до трех тонн.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии 23 декабря открыли ледовую переправу на р. Белая в городе Бирске.

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