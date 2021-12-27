Берлин, 27 декабря, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Инициативу генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга о проведении переговоров НАТО с Россией приветствуют власти Германии. Об этом 27 декабря заявила на брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

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«Мы приветствует приглашение генерального секретаря к 12 января. Мы приветствуем эту инициативу и надеемся, что Россия примет это предложение», — сказала она.

В свою очередь, заместитель председателя правительства Германии Вольфганг Бюхнер отметил, что новость о возможности проведения таких переговоров «радует», так как власти ФРГ видят в этом «тот ход событий, которого желал федеральный канцлер — что мы будем продвигаться вперед по возможности в рамках дипломатических инициатив».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он собирается 12 января 2022 года созвать совещание Совета Россия-НАТО.