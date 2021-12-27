Чебоксары, , 15:36 — REGNUM В Чувашию после прошедших снегопадов вернулись морозы, которые спадут в новогоднюю ночь. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

После снегопадов Наталия Николаева © ИА REGNUM

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По его словам, антициклон принёс в республику морозы и малооблачную погоду. Осадки не прогнозируются, ветер стихнет. Пик похолодания ближайшие дни ожидается в ночь с 28 на 29 декабря, температура опустить до — 25 градусов мороза.

Затем станет теплее, но сохранится облачная погода, и временами будет идти снег, не исключается метель.

По предварительным данным, 31 декабря и в новогоднюю ночь температура составит −5…−10 градусов мороза. С 1 по 3 января прогнозируется ветреная погода, мокрый снег и слабая оттепель.

Очередная порция похолодания ожидается 4 января в преддверии рождественских морозов.