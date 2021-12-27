Мурманск, , 15:35 — REGNUM В Мурманской области муниципалитеты определяют, кто из умерших граждан подлежит захоронению на местах Почетных захоронений, однако официальные некрополи на кладбищах отсутствуют. Об этом ИА REGNUM заявил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Лыженков.

Мемориал в Мурманской области Фото: Александр Степаненко, Наталья Поликарпова

По его словам, льготы по оплате погребения умерших данной категории граждан устанавливаются положениями о звании Почетный гражданин города.

Алексей Лыженков также сообщил, что практически в каждом муниципальном образовании Мурманской области расположены воинские или военные мемориальные кладбища, о них заботятся муниципальные образования, а на территории ЗАТО — воинские части.

Мемориальные комплексы и воинские захоронения посвящены погибшим в Великой Отечественной войне. На территории г. Мурманска есть английское военное захоронение времен иностранной интервенции 1918−1919 гг. и воинское кладбище советско-финской компании 1939−1940 гг. Содержание указанных объектов осуществляется бюджетными учреждениями «Управление дорожного хозяйства» и «Дирекция городского кладбища» за счет средств бюджета города Мурманска в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.