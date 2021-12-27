Челябинск, , 15:33 — REGNUM В Челябинской области силовики отчитались о раскрытии убийства девятилетней девочки, совершённом ещё в 1997 году. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Преступление было совершено в Брединском районе. В ходе расследования удалось установить, что убийцей является 59-летний гражданин, отбывающий сейчас наказание за подобное преступление. Оказалось, что он, находясь в своём доме, нанёс девочке несколько ударов скалкой по голове, а затем спрятал тело в лесу.

Обвиняемый признался в совершении убийства и рассказал подробности преступления. В ближайшее время ему намерены предъявить обвинение.