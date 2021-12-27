Тбилиси, , 15:33 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» решила упразднить Службу государственного инспектора Грузии, так как ведомство проявило независимость. Об этом 27 декабря заявила на брифинге глава службы Лонда Толорая.

Закрыто

Парламент выбрал её на пост руководителя ведомства в 2019 году сроком на шесть лет. Выборность должности должна стать гарантией, что это решение потом нельзя отменить.

«Это очень опасный прецедент не только для Службы государственного инспектора, а и для всей страны. Это процесс создает угрозу всем лицам, находящимся на выборных должностях, порождает ощущение нестабильности и является давлением на их деятельность», — сказала Толорая.

Она призвала депутатов парламента остановить рассмотрение законопроекта об упразднении Службы госинспектора. Глава ведомства в место этого призвала народных избранников рассмотреть представленный два года назад её службой законопроект о защите персональных данных.

Напомним, в парламенте Грузии на этой неделе запланировано рассмотрение проекта закона о разделении Службы госинспектора на Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных. Ведомство в начале декабря оштрафовало минюст и Пенитенциарную службу. Их наказали за распространение видеороликов про Саакашвили. Было показано, как он ест в время голодовки, а также как сопротивляющегося экс-президента несут за руки и за ноги в камеру.

Читайте ранее в этом сюжете: Саакашвили призвал Службу госинспектора обнародовать видео насилия над ним