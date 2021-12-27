Москва, 27 декабря, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Центробанк России уже выступил с опровержением информации о контроле за всеми денежными переводами между физлицами, распространенной РБК. Впрочем, сообщение сразу выглядело странно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Деньги

«Введение такого контроля над всеми переводами с анализом каждого на предмет каких-то коммерческих платежей потребовало бы огромных трудозатрат и от регулятора, и от банков, что в итоге привело бы к снижению рентабельности всего банковского сектора.

Банкам и без того приходится обрабатывать огромные массивы данных в рамках противодействия финансированию терроризма и экстремизма и отмыванием средств, полученных преступным путем.

Возможно, со временем вычислительные мощности и аналитические алгоритмы и эту задачу сделают более реальной, но пока это было бы слишком затратно.

Сейчас же основное внимание будет сосредоточено на деятельности финансовых пирамид и организаторов азартных игр, причем контроль будет именно за получателями таких платежей», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что уже с января 2022 года Банк России начнёт проводить мониторинг денежных переводов между физическими лицами. Позже ЦБ заявил, что не планирует вводить новую отчетность для банков для контроля за операциями физлиц.

Читайте также: Банк России возьмёт под контроль все денежные переводы между физлицами