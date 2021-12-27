Мурманск, 27 декабря, 2021, 15:31 — ИА Регнум. На территории Мурманской области похоронные услуги оказывают около 70 организаций разных форм собственности. Стоимость погребения зависит от набора ритуально-похоронных услуг. Об этом ИА REGNUM заявил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Алексей Лыженков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гроб

По его словам, стоимость кремации составляет от 22 тыс. рублей. Этой услугой пользуются в 7% случаев.

Алексей Лыженков сообщил, что законом Мурманской области предусмотрено возмещение стоимости услуг и выплата социального пособия на погребение. Размер пособия устанавливается с учетом районного коэффициента и индексируется с учетом потребительских цен. Оказание материальной помощи на погребение лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, осуществляется по муниципальным программам социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Погребение умерших или погибших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, осуществляется специализированными службами. Как уточнил министр, на территории региона 21 организация имеет право работать как специализированная на таких услугах.