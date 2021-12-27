Саратов, , 15:42 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 27 декабря против коронавирусной инфекции привито более 1 млн 195 тыс. человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Закончили вакцинацию на сегодняшний день более 1 млн 124 тыс. человек. Охват взрослого населения, прошедшего полный курс иммунизации против COVID-19, составляет 57,8%.

Во время предстоящих новогодних праздников в медицинских организациях области будет организована работа прививочных кабинетов.

По диагностике в Саратовской области проведено 3 045 390 исследований на коронавирусную инфекцию, обследовано 2 817 343 человека.

Также продолжается вакцинация жителей Саратовской области против гриппа. По состоянию на 27 декабря привито от гриппа 40,7% населения, или 975 785 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области доступ в торговые и торгово-развлекательные центры с 16 декабря разрешён без наличия сертификата о вакцинации от COVID-19, либо о перенесённом заболевании коронавирусом или справки о медотводе от вакцинации.

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