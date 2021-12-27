Киев, 27 декабря, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Западные страны не в состоянии противостоять российскому «напору» ни в военном, ни в экономическом плане, заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, приход к власти в Соединенных Штатах Джо Байдена и уход с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель ослабили Запад, который испробовал все возможные способы воздействия на Москву.

«В военном плане России они мало что могут противопоставить, особенно в Европе. А в дипломатическом и экономическом плане режим санкций практически себя исчерпал», — сказал он в эфире телеканала «Наш».

Бортник подчеркнул, что основная задача Киева сейчас заключается в том, чтобы не превратиться площадку для боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны намерены устроить «маленькую войнушку» на Украине и обвинить в этом Москву, чтобы под соответствующим предлогом ввести санкции и «подавить её конкурентные возможности».

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