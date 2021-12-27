Бербок рассчитывает на единство правительства ФРГ в принятии важных решений
Берлин, 27 декабря, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Германское правительство должно выступать единым фронтом при принятии важных внешнеполитических решений, даже, несмотря на существующие разногласия по отдельным вопросам. На это рассчитывает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
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Она отметила в интервью агентству DPA, что поддержание постоянного диалога является важной чертой внешней политики, подчеркнув, что это относится также и к внутренней политике.
«Особенно в вопросах, когда люди, возможно, смотрят на вещи с разных сторон, это может быть преимуществом в дипломатии», — подчеркнула глава МИД ФРГ.
Издание напомнило о некоторых разногласиях, которые в настоящее время есть у Бербок и канцлера Германии Олафа Шольца, в частности, по проекту «Северный поток — 2».
«Сильная внешняя политика Германии заключается в том, чтобы говорить в один голос, чтобы согласовывать друг с другом важные вопросы», — добавила Бербок.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый глава МИД Германии, сопредседатель партии «Союз-90» / «Зелёные» Анналена Бербок заявила, что трубопровод «Северный поток — 2», по её мнению, всё еще «не удовлетворяет требованиям европейского законодательства» и остаются открытыми «вопросы безопасности».
По заявлению канцлера ФРГ Олафа Шольца, решения Федерального сетевого агентства Германии в отношении газопровода «СП-2» лежат вне политики, так как этот проект — коммерческий.