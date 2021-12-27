Берлин, 27 декабря, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Германское правительство должно выступать единым фронтом при принятии важных внешнеполитических решений, даже, несмотря на существующие разногласия по отдельным вопросам. На это рассчитывает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Германия

Читайте также: Песков: Москва надеется на преемственность в отношениях России и Германии

Она отметила в интервью агентству DPA, что поддержание постоянного диалога является важной чертой внешней политики, подчеркнув, что это относится также и к внутренней политике.

«Особенно в вопросах, когда люди, возможно, смотрят на вещи с разных сторон, это может быть преимуществом в дипломатии», — подчеркнула глава МИД ФРГ.

Издание напомнило о некоторых разногласиях, которые в настоящее время есть у Бербок и канцлера Германии Олафа Шольца, в частности, по проекту «Северный поток — 2».

«Сильная внешняя политика Германии заключается в том, чтобы говорить в один голос, чтобы согласовывать друг с другом важные вопросы», — добавила Бербок.

Также по теме: Властям ФРГ не удаётся договориться по вопросам пенсионной политики

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый глава МИД Германии, сопредседатель партии «Союз-90» / «Зелёные» Анналена Бербок заявила, что трубопровод «Северный поток — 2», по её мнению, всё еще «не удовлетворяет требованиям европейского законодательства» и остаются открытыми «вопросы безопасности».

По заявлению канцлера ФРГ Олафа Шольца, решения Федерального сетевого агентства Германии в отношении газопровода «СП-2» лежат вне политики, так как этот проект — коммерческий.