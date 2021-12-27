27 декабря 2021 | Время чтения 7 мин

Георгий Балаков, , 19:25 — REGNUM Даже если Россия исчезнет как страна и превратится в десятки удельных княжеств, где будут править наместники из Евросоюза и США, то и тогда русские останутся виноваты во всех бедах европейцев и американцев, а те и дальше будут лить на восточных «варваров» грязь в своих псевдосвободных СМИ. И даже выкачав из России все её природные богатства, ресурсы, обобрав до нитки население, Запад не успокоится, потому что испытывает ненависть к русской цивилизации едва ли не на клеточном уровне.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Именно так популярные телеграм-каналы отреагировали на новость о том, что Евросоюз, введя санкции в отношении России, теперь подает иск к Москве с требованием возместить ему потери от них. Суть претензии сводится к тому, что Россия в ответ на принятые Западом ограничения запустила программу импортозамещения. Она среди прочего предусматривает преференции для отечественных товаров в государственных закупках и конкурентных процедурах компаний с государственным капиталом.

Эти действия, по мнению Евросоюза, нарушают нормы Всемирной торговой организации (ВТО). Ущерб от ответа России на свои же санкции ЕС оценил ни много ни мало в 290 млрд евро. Претензия рискует стать не только одним из наиболее крупных исков в истории ВТО, но и, пожалуй, самым абсурдным с момента её основания.

«ЕС недоволен импортозамещением России и выставляет ей претензию на 290 млрд евро. Речь идёт о том, что 20% российского ВВП составляют коммерческие закупки госпредприятий, и российские компании тут побеждают европейцев. Им просто не дают возможности зарабатывать деньги. ЕС жалуется, что это против норм ВТО. Россия же говорит, что всё в пределах правил», — написал телеграм-канал «Русский Демиург».

Автор публикации напомнил, что торговый представитель США в ЕС тоже выступил против российского импортозамещения. Эти действия, по его мнению, ставят американские компании в несправедливое положение, применяют дискриминационные практики, не содействуют открытой торговле и непредсказуемы. Синхронные мероприятия США и Евросоюза говорят о том, что России предстоит столкнуться с единым экономическим фронтом Запада, в котором ВТО будет не надгосударственным и непредвзятым арбитром, а инструментом войны.

Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе Brussels.be

«Россия, конечно, веками по жизни должна Европе, Британии и США. В России несправедливо всё: расстояния, объём природных запасов, географическое положение, культурные ценности и главное — это хроническое нежелание сдаться Западу, раскрыться и впустить его в себя со всеми его желаниями. Отдать им всего, сколько захотят, и по цене, какой захотят. Лучше всего в счёт исторического долга. Оплатить затраты на военные походы плюс моральный ущерб от поражений. После чего распустить страну и в каждое удельное княжество впустить их наместников. В общем, платить и каяться», — прокомментировал позицию Запада ТГ-канал.

Однако паниковать по поводу экономических претензий к России в рамках Всемирной торговой организации рано. По мере создания торговых альянсов в Евразии значение ВТО для России снижается. Сломать Китай через ВТО тоже не вышло, отмечает автор поста, напоминая своим читателям, что собственные рынки Запад охраняет, наплевав на нормы ВТО. Как следствие, кризис глобального торгового союза, созданного после Второй мировой войны, показывает эпоху перехода к альтернативным объединениям. Пока прежние институты остаются, но уже не дают своим учредителям нужных результатов.

«При выравнивании экономических потенциалов ВТО из органа торговой диктатуры превращается в арбитраж, где судьи не могут заставить истцов и ответчиков выполнять решения. Вечные споры — это не то, для чего США создавали ВТО. Поэтому Запад и Восток создают свои торговые союзы. Навязывать свою политику через существующие институты не получается, суть ВТО выхолощена. Государства в своём протекционизме всё меньше смотрят на ВТО. Что делать с отмычкой, которая больше не открывает ни одного замка?» — задается вопросом «Русский Демиург».

Не так давно, выступая на форуме «Сделано в России — 2021», глава Счётной палаты Алексей Кудрин одним из главных успехов России назвал вступление в ВТО, пишет телеграм-канал «Клуб Двинского». На этом же мероприятии другие ораторы нахваливали Кудрина, заявляя, что чуть ли не благодаря ему Россия стала членом этой организации.

«Ну что, Алексей Леонидович, допрыгались? Теперь Евросоюз требует от России 290 млрд долларов за «дискриминационную» политику в госзакупках. По мнению ЕС, русские производители «необоснованно» получают преференции в государственных закупках. Разумеется, начало подобных разборок — это отнюдь не про экономику, а про политику. На «удивление», подобное совпало с недавними претензиями США по вопросу того же импортозамещения», — отметил телеграм-канал.

Алексей Кудрин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его оценке, судебные разбирательства по иску Евросоюза могут продлиться до трех лет. Сейчас предсказать их результат довольно сложно, равно как и тот факт, будет ли Россия платить в случае вынесения негативного для неё решения.

«290 млрд долларов — огромная сумма, превышающая объем Фонда национального благосостояния. Если не платить, то по всему миру может начаться «отжатие» того имущества, которое принадлежит России. Хотя вряд ли такого наберется аж на 290 млрд долларов. К настоящему моменту события прогнозировать довольно сложно. Но кто довел ситуацию до такого? Системные либералы, которые затащили нас в ВТО. Ну, хорошо, вступили. Дальше пошел 2014 год. Против России были введены санкции. Абсолютно противоречащие всем правилам ВТО. Защитила ли нас эта торговая организация? Конечно, нет», — написал «Клуб Двинского».

По его оценке, выходить из ВТО надо было уже в 2015—2016 годах, когда стало ясно, что для России нахождение там бессмысленно. Единственная отрасль, которая пострадает в случае выхода из ВТО, — металлургическая. Но у металлургов и так дела обстоят неплохо. В среде экспертного сообщества бытует устойчивое предположение, что с 2014 года Евросоюз и США намерено активно не выступали против русского импортозамещения. По мнению ТГ-канала, Запад ждал двух вещей. Первое: получится ли у России эффективно проводить политику импортозамещения. Второе: момента, когда сумма «ущерба» для европейских и американских производителей вырастет до космических масштабов.

В результате выполнены оба «условия». Россия успешно проводит политику импортозамещения. Может быть, не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, но и другого ожидать вряд ли стоит. Когда утеряны навыки и компетенции, процесс будет идти со сложностями, но главное — чтобы он шел, отметил автор публикации.

«Единственный вывод, который мы должны сделать из этой ситуации — ВТО является таким же орудием глобалистов, как и МВФ или же ВБ. Выходить из ВТО надо незамедлительно. И здесь стоит вспомнить Кудрина, Силуанова и Грефа, которые приложили все усилия для того, чтобы Россия стала членом Всемирной торговой организации. Ну что, Алексей, Антон и Герман, помогли нам ваши глобалисты?» — задается вопросом «Клуб Двинского».

Надо отметить, что далеко не все сообщества в Telegram дают столь мрачные прогнозы относительно судьбы разбирательства по иску в 290 млрд. Например, телеграм-канал «Бойлерная» убежден, что у России имеется достаточно ресурсов, чтобы нейтрализовать невыгодные для себя решения ВТО.

Штаб-квартира ВТО в Женеве Wto.org

«Доказать, что Россия ущемляет своими действиями права зарубежных поставщиков, будет крайне непросто. Да и у Москвы всегда есть возможность наложить вето и обжаловать решение экспертной группы ВТО. Так что разбирательство вполне может растянуться на несколько лет. А вот насколько удастся «растянуть» оставшийся в подземных хранилищах газ — ещё один больной для Европы вопрос. Зима, по сути, ещё только началась, а цены на голубое топливо бьют все рекорды. Как говорится, отменяйте санкции — и будет вам свободная рыночная торговля», — написал автор публикации.

Однако нашлись среди авторов телеграм-каналов и такие, кто увидел в произошедшем успех России. Ведь сумма иска в 290 млрд евро говорит о масштабе потерь Запада из-за введенных им же самим санкций в отношении России, считает ТГ-канал «Анатолий Шарий».

"ЕС подал на Россию жалобу в ВТО, оценив свои потери из-за импортозамещения в 290 млрд евро. Теперь, по крайней мере, известна цена санкций. Только цену заплатили слегка не те, кто должен был. «Мы их задушим», «Скоро им конец». Самое смешное, что утверждения Путина о том, что санкции бьют по Европе, высмеивались. 290 000 000 000 евро — это закрытые фермерские хозяйства, сыроварни, винодельни. Отлично погуляли», — написал «Анатолий Шарий».

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