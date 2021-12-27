Салехард, , 15:27 — REGNUM Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов обещает повысить зарплату специалистам, работающим с молодежью. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Виктор Иванов. Молодёжь, в поход за знания! 1960

«Молодёжная политика во многом пострадала, всё переместилось в майские указы, а здесь получилось, что молодёжь и так мотивирована, на хлебе и воде выдержит. Мотивация — это хорошо, но надо поддержать», — отметил губернатор Ямала.

В Ямало-Ненецком автономном округе программа повышения зарплат специалистам по молодёжной политике будет прорабатываться уже с 2022 года.

«Эти цели мы поставили и мы их в следующем году реализуем», — заявил Дмитрий Артюхов.