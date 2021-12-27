Кабул, 27 декабря, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Могила бывшего начальника полиции Дарьё Хана Талаша была взорвана неизвестными боевиками в уезде Саруби провинции Пактика в Афганистане. Местные источники сообщили 8 Sobh, что инцидент произошёл 26 декабря.

(сс) Joe Burger Кабул. Афганистан

В интервью газете местный житель подтвердил, что могила разрушена.

Бебри Талаш, брат бывшего начальника полиции уезда Саруби, также подтвердил новость на своей странице в Facebook.

Дарьё Хан Талаш в свое время командовал подразделениями правительственных войск в ходе ожесточенных боев с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он погиб в результате взрыва придорожной бомбы в деревне Аббасхейль уезда Саруби провинции Пактика в середине 2020 года.

Источники сообщают, что Дарьё Хан долгое время принимал участие в боях с пакистанскими войсками на «Линии Дюранда».