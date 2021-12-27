Пермь, , 15:26 — REGNUM В Перми осуждён обвиняемый в убийстве с особой жестокостью своих беременной супруги и тестя. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Суд

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3 февраля между этим гражданином и женщиной произошла ссора. В результате он решил убить супругу. Обвиняемый вооружился ножом, найденным в квартире, нанёс ей ранения и обезглавил. А затем её отцу нанёс 60 ножевых ранений.

Суд назначил ему пожизненное лишение свободы. Также он должен заплатить родственникам погибших более 9 млн рублей. Правда, судебный приговор пока не вступил в законную силу.